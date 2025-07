Freeze in arrivo LOL in versione Rai

Da settembre su Rai 2 partirà Freeze, un programma di intrattenimento, un comedy show condotto da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales.