Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna | sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita E' accaduto vicino Roma

Un episodio inquietante si è verificato a Lavinio, vicino Roma, quando due fratellini di 8 e 10 anni sono stati brutalmente aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocavano nel giardino di casa. Trasportati d’urgenza in eliambulanza, le loro condizioni sono critiche ma non mettono in pericolo la vita. Le autorità sono sul posto per chiarire l’accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Stavano giocando nel giardino di casa della nonna quando sono stati aggrediti dal rottweiler della donna. E’ accaduto a Lavinio, vicino Roma. I bambini, di 8 e 10 anni, sono stati trasportati con l’eliambulanza in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri che indagano. A quanto ricostruito il cane della nonna, con regolare microchip, ha scavalcato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna: sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. E' accaduto vicino Roma

