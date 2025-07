Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà | la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale

In un'epoca di incertezza e grandi tensioni giudiziarie, la decisione della Cassazione di confermare la semilibertà di Alberto Stasi nel caso di Garlasco rappresenta un momento cruciale. La suprema corte ha infatti respinto il ricorso della Procura Generale, lasciando invariata una sentenza che ha suscitato molte discussioni. Resta da chiedersi quali siano le implicazioni di questa decisione per la giustizia e per il percorso di verità e riabilitazione.

Delitto di Garlasco. Alberto Stasi rimane in semilibertà. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9.

Delitto di Garlasco, lo strano sms di Paola Cappa: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi” - Il delitto di Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a suscitare polemiche e misteri. Un nuovo indizio, rappresentato da uno strano sms di Paola Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, riaccende i riflettori sul caso.

