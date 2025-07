Villa Pamphili Francis Kaufmann sarà estradato in Italia la prossima settimana

L’attesa è finita: Francis Kaufmann, il cittadino statunitense coinvolto nel tragico doppio omicidio di Villa Pamphili, sarà presto in Italia, probabilmente già la prossima settimana, a bordo di un volo militare. La decisione favorevole all’estradizione, emessa dalla corte greca di Larissa, segna un passo importante nel caso. Kaufmann, che non ha opposto resistenza, favorisce così un processo più rapido: ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Francis Kaufmann, il cittadino statunitense accusato del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, verrà trasferito in Italia nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana a bordo di un volo militare. La decisione favorevole all’estradizione è stata emessa dai giudici della corte greca di Larissa, dove Kaufmann era stato catturato dopo la fuga oltre i confini nazionali. Kaufmann non ha contestato l’estradizione rendendo più rapidi i tempi del rientro dalla Grecia. L’uomo ha scelto di non contestare il provvedimento, rinunciando al ricorso e rendendo così più rapidi i tempi del rientro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Villa Pamphili, Francis Kaufmann sarà estradato in Italia la prossima settimana

