Villa Pamphili Kaufman sarà in Italia la prossima settimana | le prossime tappe

La vicenda di Francis Kaufmann, il 46enne statunitense coinvolto nel duplice omicidio di Villa Pamphili, si avvia a una svolta cruciale. Dopo aver rinunciato al ricorso in Grecia, l’estradizione in Italia sembra ormai imminente. La prossima settimana potrebbe essere decisiva: Kaufmann sarà trasferito a Roma, dove affronterà le prime procedure giudiziarie. Restate con noi per seguire da vicino gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Sarà estradato nei prossimi giorni, forse già la prossima settimana, Francis Kaufmann, il 46enne statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Dopo il via libera dei giudici greci di Larissa, l’uomo ha rinunciato al ricorso in appello, accelerando così le pratiche di trasferimento in Italia. Una volta a Roma, a Kaufmann verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare e, entro cinque giorni, il giudice per le indagini preliminari dovrà fissare l’ interrogatorio di garanzia in carcere. Verrà inoltre prelevato il Dna dell’indagato per confrontarlo con quello di Andromeda, la bimba di un anno trovata senza vita nel parco, poco distante dal corpo della madre, Anastasia Trofimova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Villa Pamphili, Kaufman sarà in Italia la prossima settimana: le prossime tappe

