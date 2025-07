telese una mostra internazionale per raccontare la liberazione della valle telesina

Preparati a rivivere un pezzo cruciale della storia locale e internazionale: domenica 6 luglio 2025 si inaugura "Thunderbirds, Lampi nella Notte. Ottobre 1943 in Valle Telesina", una mostra internazionale che celebra la liberazione di questa splendida valle. Organizzata dall’Istituto Storico Sannio Telesino con prestigiosi partner, l’evento promette di emozionare e informare, offrendo uno sguardo autentico sugli eventi che hanno cambiato il corso della storia. La mostra sarà ospitata nell’edificio dell’ex...

Tempo di lettura: 3 minuti SarĂ inaugurata domenica 6 luglio 2025, con una cerimonia pubblica e un corteo storico, la mostra "Thunderbirds, Lampi nella Notte. Ottobre 1943 in Valle Telesina", organizzata dall'Istituto Storico Sannio Telesino in collaborazione con il Dipartimento di Storia Contemporanea dell'UniversitĂ Statale dell'Oklahoma, la CittĂ di Telese Terme e le Terme di Telese. La mostra sarĂ ospitata nell'edificio dell'ex imbottigliamento delle Terme, recentemente restituito alla cittĂ dopo una lunga ristrutturazione, e resterĂ aperta al pubblico fino al 12 ottobre 2025. Attraverso documenti, fotografie inedite e oggetti d'epoca, l'esposizione racconta per la prima volta il passaggio, nell'ottobre del 1943, della 45ÂŞ Divisione di Fanteria statunitense, nota come "Thunderbirds", che contribuì alla liberazione della Valle Telesina.