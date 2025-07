Reati contro gli animali entra in vigore la Legge Brambilla | È il traguardo di una vita Cosa cambia | il pdf con sanzioni e pene

Oggi, 1 luglio 2025, segna una svolta epocale: entra in vigore la Legge Brambilla 200, che rivoluziona il trattamento dei reati contro gli animali. Dopo oltre vent’anni di attesa, questa riforma sancisce il riconoscimento degli animali come soggetti giuridici tutelati, ponendo fine alla tutela basata solo sul sentimento umano. Un passo deciso verso un rispetto più profondo e civico degli esseri viventi. La legge cambia davvero tutto.

Roma, 1 luglio 2025 – Entra in vigore oggi la Legge Brambilla che punisce i reati contro gli animali, la prima riforma organica de l titolo IX bis del Codice penale. Una svolta attesa da oltre vent'anni che apre la porta a un cambiamento culturale di portata storica: non si tutela più "il sentimento dell'uomo per gli animali", ma diventano un ' soggetto giuridico tutelato ' in via diretta dalla legge, in quanto esseri senzienti e portatori di diritti. E, d'ora in poi, sono considerati esseri senzienti tutelati tutti gli animali: quelli d'affezione, da reddito, selvatici, esotici, tutti indipendentemente dal fatto che abbiano o non abbiano un proprietario.

