Wimbledon quando e perché una partita di tennis viene sospesa per fulmini | cosa dice la regola ITF

Quando il cielo si fa minaccioso durante un match di Wimbledon, le regole della ITF intervengono per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori. La Federazione Internazionale Tennis specifica che la partita viene sospesa in presenza di fulmini nelle vicinanze, considerando la distanza e la potenza del temporale, per evitare rischi di incidenti e garantire condizioni di gioco sicure. Ma quali sono le precise condizioni che portano alla sospensione? Continua a leggere.

Al Mondiale di calcio per club 2025 il rischio fulmini ha causato la sospensione di diverse partite. Cosa dice il regolamento della Federazione Internazionale Tennis (ITF) al riguardo, quali condizioni devono esserci per determinare la sospensione di un match del torneo di Wimbledon e perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

