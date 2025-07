Garlasco impronte inutili | Impossibile estrarre Dna del killer Crolla la speranza di Alberto Stasi che ottiene la semilibertà

La vicenda di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di nuovi capitoli: sebbene abbia ottenuto la semilibertà, l’impossibilità di estrarre impronte utili e del DNA del killer complica il percorso verso la verità. La certezza di una soluzione definitiva sembra ancora lontana. Riuscirà questo passaggio a svelare finalmente la verità o aprirà nuove ombre su un caso che ha lasciato inquieta tutta Italia?

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

