Sky prima giornata da record e 1,1 milioni di contatti unici per Fognini-Alcaraz

Gli ascolti tv di ieri a Wimbledon hanno beneficiato della bellissima partita tra l'azzurro e lo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sky, prima giornata da record e 1,1 milioni di contatti unici per Fognini-Alcaraz

In questa notizia si parla di: prima - giornata - record - milioni

Disastro Sampdoria, per la prima volta nella storia in Serie C. Tutti i risultati e i verdetti dell’ultima giornata di B - La storica retrocessione della Sampdoria in Serie C segna un momento buio per i blucerchiati, che non riescono a evitare il disastro pareggiando contro la Juve Stabia.

Wirtz, l’uomo da 150 milioni: affare record per il talento tedesco a un passo dal Liverpool Il trasferimento di Florian Wirtz al Liverpool potrebbe stabilire il nuovo record in uscita della Bundesliga. I Reds hanno offerto, bonus compresi, 135 milioni. Secondo Vai su Facebook

Sky, prima giornata da record e 1,1 milioni di contatti unici per Fognini-Alcaraz; Btp Italia, arriva un maxi-ordine da record: 24,2 milioni. Ecco quanto frutterà ogni sei mesi; Sanremo 2025, record di ascolti nella seconda serata: 11,7 milioni di spettatori e 64,5% di share.

Serie A Enilive, prima giornata a 4 milioni su Dazn - I top match della prima giornata sono stati il posticipo di lunedì sera, ... Si legge su primaonline.it

Serie A, boom di ascolti per la prima giornata. Su Dazn collegati 4,2 milioni di spettatori - Secondo il report Total Audience di Auditel, il sistema di misurazione degli ascolti pensato e realizzato ... Segnala milanofinanza.it