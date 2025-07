Due operai in una buca hanno malore per caldo uno in coma

Due operai in una buca a Tezze sul Brenta, Vicenza, sono stati colti da un grave malore mentre svolgevano il loro lavoro. Uno di loro si trova in coma dopo aver ricevuto soccorso d'emergenza e trasporto in elicottero. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, solleva preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e sulle cause precise del malore. La vicenda richiede attenzione e approfondimento per garantire la tutela dei lavoratori.

Due operai sono stati colti da malore per il caldo o per esalazioni mentre stavano lavorando in una buca, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. L' incidente è avvenuto intorno alle ore 15.30. Uno dei due operai, in coma, è stato sottoposto a rianimazione, intubato e portato in elicottero all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa (Vicenza). Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme allo Spisal dell'azienda sanitaria e il Suem 118. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due operai in una buca hanno malore per caldo, uno in coma

