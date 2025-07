Conferenza stampa Portaluppi post Inter Fluminense | Inter con più soldi ma in campo non si è visto Questa vittoria è speciale per un motivo

Dopo una sfida emozionante al Mondiale per Club, Renato Portaluppi sprigiona entusiasmo e determinazione nella conferenza stampa. Il tecnico del Fluminense rivela come, nonostante le difficoltà di adattamento, la squadra abbia creduto nel proprio potenziale, conquistando una vittoria che ha sorpreso tutti. Questa vittoria, più di una semplice impresa sportiva, rappresenta un traguardo speciale per il club brasiliano e un segnale di forza e tenacia. Ma cosa ha detto esattamente l’allenatore?

Conferenza stampa Portaluppi, le parole dell’allenatore del Fluminense dopo la vittoria contro l’Inter al Mondiale per Club. I dettagli. Renato Portaluppi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Fluminense contro l’ Inter al Mondiale per Club. VITTORIA –  «Nonostante il poco tempo a disposizione, hanno creduto nel nuovo schema. Gli ho messo in testa che avrebbe funzionato. L’Inter è una grande squadra. Hanno molti piĂą soldi di noi, ma in campo è undici contro undici. Il gruppo ci ha creduto, ha lottato ed è rimasto concentrato per tutti i 90 minuti. Ho pensato molto durante la notte allo schema da usare e nella mia testa lo schema migliore sarebbe stato con i tre difensori perchĂ© potevamo creare gioco contro la loro squadra, che è una squadra molto forte, molto veloce, con giocatori alti e forti. 🔗 Leggi su Internews24.com