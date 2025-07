Lagarde Bce | nessun impegno sui tassi

La presidente della Bce, Lagarde, chiarisce che non ci sono impegni precisi sui tassi di interesse: decisioni future saranno basate esclusivamente sui dati. Al forum di Sintra, ha sottolineato l'importanza di un approccio flessibile, senza percorsi predefiniti. La sua visione sul 2025 lascia spazio a molte incognite, lasciando il mercato in attesa di sviluppi cruciali. Un quadro che evidenzia come la politica monetaria rimanga ancora molto dinamica e imprevedibile.

17.00 La Bce "continuerà a decidere meeting dopo meeting, sulla base dei dati, e non ci impegniamo ad alcun percorso predefinito" sui tassi. Lo ha detto la presidente della Bce, Lagarde, al forum annuale a Sintra, in Portogallo. "Non so se il 2025 sarà un anno cruciale, ma tendo a pensare che sì, potrebbe benissimo esserlo", ha detto Lagarde rispondendo a una domanda sull' impatto del presidente Usa, Trump, sul dollaro e sul suo futuro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: lagarde - tassi - nessun - impegno

Le scelte divisive di Lagarde. Quanto pesa sulla Bce (e i tassi) la svolta tedesca - Le decisioni di Christine Lagarde e la svolta tedesca stanno scuotendo i mercati, influenzando profondamente le politiche della Banca Centrale Europea.

Bce, Lagarde: Inflazione al 2% significa obiettivo raggiunto | Nessun impegno sul futuro dei tassi; Fed: Powell, maggioranza Fomc concorde su taglio tassi in seconda metà anno; Ue, Lagarde: Incertezza, nessun impegno sul percorso dei tassi. Ue è più forte se unita.

Bce, Lagarde: "Inflazione al 2% significa obiettivo raggiunto | Nessun impegno sul futuro dei tassi" - Con l'inflazione oggi al 2% "siamo all'obiettivo e a ciò che indicano le previsioni di medio termine. msn.com scrive

Ue, Lagarde: 'Incertezza, nessun impegno sul percorso dei tassi' - Lagarde: "Sale l'incertezza, nessun impegno su un percorso di tassi" "Siamo determinati a garantire che l'inflazione si stabilizzi in modo sostenibile al nostro obiettivo di medio termine del 2% ... Lo riporta tg24.sky.it