Mercato Juventus scatto del Napoli | si muove De Laurentiis per chiudere il colpo in Serie A! Tutte le cifre e i dettagli

Il calcio italiano è in fermento: mentre la Juventus sembra allontanarsi nei p confronti di un Napoli sempre più deciso a consolidare il suo vantaggio, De Laurentiis accelera per chiudere un colpo strategico. La corsa ai rinforzi si intensifica, con obiettivi ambiziosi e cifre da capogiro. Tutti i dettagli e le cifre in gioco svelano una sfida appassionante che potrebbe rivoluzionare lo scenario della Serie A: ecco cosa sta succedendo nel mercato più caldo della stagione.

Mercato Juventus, scatto del Napoli: si muove De Laurentiis per l'obiettivo dei bianconeri. La Juve è sempre più lontana, gli azzurri stringono per il colpo! Le ultime. Il Napoli insiste per Lorenzo Lucca. In vista dei tanti impegni che attendono la squadra di Antonio Conte nella prossima stagione, la dirigenza del Napoli si sta muovendo con decisione sul calciomercato per rinforzare la rosa. Tra le posizioni da potenziare, quella del centravanti è sicuramente una delle più urgenti, con l'esigenza di affiancare un profilo di livello a Romelu Lukaku, mentre Giovanni Simeone sembra destinato a partire.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Pagelle Napoli-Juventus: fortissimi, troppo forti. L'ha detto Politano, eh! Anguissa trumpiano di ferro; Juventus, scatto sul mercato: contatto per Jonathan David; Scatto Juve per Cambiaso: il super incasso del Genoa e il nome della contropartita tecnica.

La Juventus fa sul serio per Osimhen e cerca un accordo con l'attaccante - La Juventus fa sul serio per Osimhen e cerca un accordo con l'attaccante Difficile strapparlo al Napoli: la clausola in Italia non vale e De Laurentiis pensa all'estero La Juventus continua a persegui ... Da informazione.it

Pagelle Napoli-Juventus: fortissimi, troppo forti. L'ha detto Politano, eh! Anguissa trumpiano di ferro - MSN - Juventus, voti della partita di Claudio Russo (@ ... Scrive msn.com