Il sindacato mondiale dei calciatori è preoccupato per il Mondiale 2026 si giocherà ancora alle 12 El Pais

Il mondo del calcio è in allarme: il sindacato mondiale dei calciatori, Fifpro, esprime preoccupazione per le condizioni estreme durante il Mondiale per Club, con partite programmate nelle ore più calde. La questione si fa ancora più pressante in vista del 2026, quando si temono già possibili sfide alle 12. La domanda sorge spontanea: saranno prese misure per garantire la sicurezza dei protagonisti?

L’afa e il caldo la fanno da padroni al Mondiale per Club. Le condizioni dei giocatori – soprattutto nelle gare giocate alle 12 o alle 15 – iniziano a spaventare gli addetti ai lavori. Eppure al momento non si parla di un possibile stop alle partite diurne in vista del Mondiale dell’anno prossimo. Di seguito quanto si legge su El Paìs. Gare alle 12 anche al Mondiale 2026? La Fifpro lancia l’allarme. “La temperatura record a giugno nelle Americhe ha costretto i giocatori partecipanti alla Coppa del Mondo per Club della Fifa a giocare nelle condizioni più estreme mai registrate. Il torneo, che si concluderà il 13 luglio nel New Jersey, è diventato un banco di prova per la Fifa, che sta studiando come i giocatori possano resistere al caldo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il sindacato mondiale dei calciatori è preoccupato per il Mondiale 2026, si giocherà ancora alle 12 (El Pais)

