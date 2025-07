Meloni regina indiscussa dei social Schlein cresce su TikTok | la politica si gioca online

Meloni si conferma regina indiscussa dei social, con la sua presenza su TikTok in costante crescita. La politica italiana sta cambiando volto: nel 2027, i nativi digitali, cresciuti a pane e smartphone, saranno i protagonisti delle urne. Ma già oggi, loro sono fondamentali per interpretare il vento del consenso. E, come evidenziato dalla recente ricerca del Club dei Milionari, il futuro politico si gioca anche – e sempre di più – sul terreno dei social.

Nel 2027 l’Italia andrà al voto con una generazione cresciuta a pane e smartphone. Nativi digitali pronti a pesare alle urne, ma già oggi fondamentali per capire dove soffia il vento del consenso. Perché, come mostra l’ultima edizione del Club dei Milionari, la ricerca semestrale firmata Arcadia sotto la guida di Domenico Giordano, la politica italiana si gioca anche – e sempre di più – sui social. E su questo terreno, almeno per ora, comanda Giorgia Meloni. La premier domina tutte le piattaforme: da Instagram a TikTok, da X a Facebook, accumulando più di 1,29 milioni di nuovi follower tra gennaio e giugno 2025. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni regina indiscussa dei social, Schlein cresce su TikTok: la politica si gioca online

In questa notizia si parla di: meloni - regina - indiscussa - social

Schlein: «Il Pd è il partito del lavoro Meloni regina dell’austerità » - Elly Schlein, in un acceso confronto con Giorgia Meloni durante il premier time in aula, sottolinea l'identità del Partito Democratico come "partito del lavoro".

Estate rovente e voglia di tintarella: ci pensa la natura. Serve anche il cibo giusto La Top Ten della Tintarella della Salute comincia da lei: la carota, regina indiscussa con 1200 microgrammi di Vitamina A per 100 grammi. A seguire radicchi, albicocche, cicorie, Vai su Facebook

Top leader italiani, Meloni domina la scena. Chi registra il sentiment peggiore; Abiti bianchi e veli neri: i look di regine, first ladies e leader politiche all’insediamento di Papa Leone XIV; Top politici social: Meloni regina supera e doppia Salvini. Fratoianni new entry.

Meloni regina dei social, Schlein cresce su TikTok: chi sale e chi scende nell'urna digitale - Il nuovo report di Arcadia: bene anche Schlein, Bonelli e Fratoianni (il 'super- Riporta adnkronos.com

Giorgia Meloni regina dei social nel 2024: domina YouTube e scala le classifiche digitali - MSN - Il centrodestra avanza su tutte le piattaforme, mentre la sinistra fatica a trovare spazio. msn.com scrive