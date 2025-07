Tour de France 2025 quale Jonas Vingegaard? Il danese deve ritrovare lo smalto del 2023 per impensierire Pogacar

si presenterà al Tour de France 2025? Dopo il trionfo del 2023, Vingegaard deve ritrovare quella brillantezza che lo ha reso protagonista, per mettere in discussione l’egemonia di Pogacar. Con una sfida ancora più avvincente all’orizzonte, il duello tra i due campioni promette di infiammare le strade francesi e tenere tutti col fiato sospeso. La battaglia sta per cominciare: quale versione del danese si farà avanti questa volta?

Tadej Pogacar contro tutti. O forse contro nessuno. Per quello che abbiamo visto nei passaggi precedenti al Tour de France che scatterà sabato da Lilla, lo sloveno, campione del mondo in carica, sembra essere un gradino superiore a tutti i rivali. Al Giro del Delfinato ha dominato e sembra pronto ad un’altra passerella in giallo. A lanciare la sfida, come accaduto nelle precedenti edizioni, ci sarà Jonas Vingegaard. Quale versione del danese vedremo al via della Grande Boucle? Nel 2024 è stato quasi un miracolo presentarsi in quella condizione ed agguantare il secondo posto finale, dopo la bruttissima caduta avuta in primavera in Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it