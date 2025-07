Sinner sul velluto vince il derby con Nardi e vola al secondo turno

piano, studiando attentamente l'avversario, ma subito dopo si scatena, imponendo il suo stile e la sua solidità in campo. Con una lucidità rara, il talento azzurro domina il match, lasciando poco spazio alle speranze di Nardi. Un’esibizione di forza e determinazione che proietta Sinner verso un cammino promettente a Wimbledon, mantenendo alte le aspettative per il proseguo del torneo. È iniziato nel modo migliore il sogno di Jannik: ora, avanti tutta!

Nessuna sorpresa, solo solidità, lucidità e dominio. È cominciato nel modo migliore il Wimbledon di Jannik Sinner, che all'esordio sull'erba dell' All England Club ha sconfitto in tre set l'amico e connazionale Luca Nardi, numero 95 del ranking. Un match gestito con autorevolezza dal numero uno del mondo, che ha chiuso con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 in poco meno di due ore. Un primo set di studio, poi Sinner alza i giri. Sinner parte con il pilota automatico e tiene agevolmente il primo turno di battuta. Nardi prova a rispondere, ma nel quarto gioco concede tre palle break, tutte annullate. È solo questione di tempo: sul 5-4, Sinner piazza la zampata e chiude il primo set in 46 minuti, capitalizzando il secondo set point utile.

