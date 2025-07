Maltempo in Valtellina sfollati gli abitanti di due frazioni Notte da incubo a Tola e Aquilone | Al lavoro per il rientro in sicurezza

Un’intensa ondata di maltempo ha sconvolto la Valtellina, costringendo allo sfollamento gli abitanti delle frazioni di Tola e Aquilone. La notte si è trasformata in un incubo per molti, mentre i tecnici della protezione civile lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le zone colpite. La strada, bersaglio di colate detritiche, rimane chiusa: il team regionale è impegnato per un rapido e sicuro rientro alla normalità, perché la speranza di un futuro più stabile è al centro di ogni intervento.

Valdisotto (Sondrio), 1 luglio 2025 – Sopralluogo dei tecnici della protezione civile della Regione Lombardia questa mattina a Valdisotto, in provincia di Sondrio, uno dei comuni della Valtellina interessati dalla violenta ondata di maltempo nella giornata di ieri, lunedì 30 giugno. Nelle località Tola e Aquilone si sono verificate tre colate detritiche con quantitativi importanti di materiale che hanno causato la chiusura della Strada provinciale 27 in tre punti e interessato lo svincolo d'ingresso alla Strada statale 38 a Tola. Gli abitanti delle due frazioni sono stati evacuati nella notte e accolti in una struttura alberghiera della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltempo in Valtellina, sfollati gli abitanti di due frazioni. Notte da incubo a Tola e Aquilone: “Al lavoro per il rientro in sicurezza”

