Scoperta una base di spaccio a San Cristoforo | Due arresti e sequestro dell’immobile

Scoperta una vasta base di spaccio a San Cristoforo, con due arresti e il sequestro dell'immobile coinvolto. L'operazione della Squadra Mobile di Catania ha colpito duramente il traffico di droga, ponendo fine a un centro di attività illecite che offriva anche consumazioni sul posto. Una vittoria importante contro il crimine che rafforza la sicurezza della comunità.

Operazione della Squadra Mobile: colti in flagrante due uomini a Catania. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini catanesi, colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si è conclusa con il sequestro dell'immobile in cui i due gestivano l'attività, offrendo persino ai "clienti" la possibilità di consumare la droga sul posto, in una delle stanze della casa. Controlli nel quartiere San Cristoforo: scoperta una "piazza" protetta da porte blindate e telecamere. Durante le continue attività volte al contrasto dello spaccio, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania hanno individuato un appartamento sospetto nel quartiere San Cristoforo, caratterizzato da un via vai anomalo di persone.