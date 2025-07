Portale Enea 2025 online come comunicare i lavori svolti con Ecobonus e Bonus Casa

Il Portale Enea 2025 è ora attivo, offrendo un metodo semplice e immediato per comunicare i lavori svolti con Ecobonus e Bonus Casa. Gestire le pratiche diventa più efficiente grazie alla piattaforma online, pensata per semplificare la trasmissione dei dati e rispettare le scadenze fiscali. Con questa novità, professionisti e cittadini possono finalmente programmare con sicurezza gli interventi e garantire il rispetto delle norme. Scopri come farlo al meglio!

Il Portale Enea 2025 è finalmente online. Il sito è stato messo a disposizione dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile per la trasmissione dei dati relativi agli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali Ecobonus e Bonus Casa. Per il termine di 90 giorni sugli interventi con fine lavori tra il primo gennaio e il 30 giugno 2025, viene presa in considerazione la data di messa online del sito, arrivando quindi al 29 settembre 2025. Stessa data per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025. Quando inviare la comunicazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Portale Enea 2025 online, come comunicare i lavori svolti con Ecobonus e Bonus Casa

In questa notizia si parla di: lavori - portale - enea - ecobonus

Bonus casa ed ecobonus 2025, comunicazione ENEA al via: 90 i giorni a disposizione per i lavori già conclusi nel corso dell'anno - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle Entrate, Agevolazioni fiscali Vai su X

https://www.enea.it/it/cittadini/Informazioni-sugli-Ecobonus-per-efficienza-energetica Vai su Facebook

Portale Enea 2025 online, come comunicare i lavori svolti con Ecobonus e Bonus Casa; Ecobonus e Bonus Casa 2025, al via le comunicazioni all'Enea: per quali interventi trasmettere i dati; Ecobonus e Bonus Casa 2025: pronto il nuovo portale ENEA.

Ecobonus e Bonus Casa 2025: pronto il nuovo portale ENEA - Pronto il Portale ENEA per l'invio dei dati sugli interventi terminati nel 2024/25 con Ecobonus e Bonus Casa: prima scadenza di trasmissione, 29 settembre. Come scrive msn.com

Ecobonus e Bonus Casa 2025, al via le comunicazioni all’Enea: per quali interventi trasmettere i dati - Dal 30 giugno 2025 è attivo il portale per trasmettere all’Enea i dati relativi ai lavori legati all’ecobonus e al bonus casa ... Riporta fanpage.it