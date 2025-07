Paura in volo Boeing Air India precipita di 274 metri dopo il decollo da Delhi

Un nuovo episodio di paura e adrenalina scuote il cielo: il 14 giugno, il volo Air India AI 187, un Boeing 777, ha vissuto un grave incidente appena dopo il decollo da Delhi, precipitando di 274 metri e attivando allarmi di stallo. Fortunatamente, l’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza a Vienna. Questo episodio inquietante si aggiunge al tragico schianto di Ahmedabad, dove persero la vita oltre 260 persone. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

