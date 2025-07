Cosa le faceva Sebastiano Liliana Resinovich da Claudio Sterpin rivelazioni inquietanti

Da oltre quattro decenni, la relazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin cela segreti inquietanti, svelati solo dopo la tragica scomparsa della donna. Tra sguardi furtivi e messaggi criptici, si dipana un intreccio di misteri che ancora oggi affascina e sconvolge. Cosa le faceva vivere questa relazione clandestina? Le rivelazioni di Sterpin gettano nuova luce su una vicenda che ha sconvolto Trieste e il suo dolore non si placa.

Per oltre quattro decenni, tra sguardi scambiati su un autobus e messaggi criptici condivisi a distanza di anni, la relazione tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin ha attraversato il tempo come un filo nascosto, destinato a riemergere in tutta la sua intensità solo dopo la tragica fine della donna. Liliana, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di Trieste, aveva intrecciato un rapporto profondo e affettuoso con l’ex atleta bersagliere, oggi 86enne. Un legame che non era più solo un’amicizia e che si muoveva all’interno di un equilibrio domestico fragile, segnato da anni di distanza emotiva e relazionale con il marito Sebastiano Visintin. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it