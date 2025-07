La Lombardia firma un'ordinanza anti caldo per i lavoratori | Ora meno discrezionalità alle aziende

In un'epoca in cui il caldo record mette a dura prova la salute dei lavoratori, la Lombardia alza la voce con un'ordinanza innovativa. Meno discrezionalità alle aziende e più tutela per chi ogni giorno affronta le temperature estreme. Proteggere il benessere dei lavoratori è una priorità , e questa misura rappresenta un passo importante verso ambienti più sicuri. Scopriamo insieme come cambieranno le regole del gioco e cosa significa per tutti.

La Regione Lombardia ha firmato un'ordinanza per vietare che i lavoratori esposti alle alte temperature debbano lavorare nelle ore piĂą calde. Lo stop scatterĂ dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni che un'apposita piattaforma dell'Inail definirĂ ad alto rischio. Le categorie interessate sono quelle di cantieri, cave, aziende agricole e florovivaistiche all'aperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia in questa estate 2025 il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l'ordinanza urgente n.348 del 1 luglio 2025 per tutelare la salute e la sicurezza dei lavorat

