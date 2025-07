Si ubriaca alla sagra e danneggia due auto compresa quella della polizia | arrestato

Durante la vivace sagra di Perugia, un giovane cittadino italiano, classe 2005, ha trascorso la serata tra musica e allegria. Tuttavia, l'euforia si è trasformata in problema quando, alterato dall'alcol, ha iniziato a danneggiare due auto, tra cui quella della polizia, con calci e pugni. La situazione è rapidamente degenerata, portando all'arresto del ragazzo. Un episodio che ricorda quanto il divertimento possa sfociare in problemi se si eccede nel bere.

Perugia, 1 luglio 2025 - La sagra √® in corso. La gente mangia e si diverte. Qualcuno balla. Ma c'√® anche chi alza un po' troppo il gomito e, alterato dall'alcol, si mette a dare calci agli sportelli di un'auto e pugni sul cofano, tanto da danneggiare il lunotto posteriore. Cos√¨ un addetto alla sicurezza allerta la Polizia.¬† Gli operatori avvicinato il giovane, cittadino italiano, classe 2005. E' in evidente stato di alterazione alcolica e con delle ferite al volto. E' aggressivo e si¬† rifiutata di fornire le proprie generalit√†. Poi le fornir√† false.¬†Nonostante i tentativi degli agenti di dissuaderlo dal suo intento e di riportarlo alla calma, l‚Äôuomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva, inveendo contro gli operatori e minacciandoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Si ubriaca alla sagra e danneggia due auto, compresa quella della polizia: arrestato

