Detergenti multiuso i migliori e i bocciati Male le super marche | i risultati del test

Quando si tratta di detergenti multiuso, non tutti sono uguali: tra i migliori e i bocciati, emerge chiaramente come alcune marche super finiscono nel dimenticatoio, mentre altre sorprendono con risultati impeccabili. I test condotti dai laboratori di 60 Millions de... rivelano verità sorprendenti sulla composizione e l’efficacia di questi prodotti essenziali per la casa. Scopriamo insieme quali sono i detergenti che davvero fanno la differenza e quali evitare a ogni costo.

Quando acquistiamo un detergente multiuso, spesso ci aspettiamo che riesca a eliminare ogni tipo di sporco: dalle macchie di grasso ai residui secchi, su qualunque superficie – dai piani cucina alle piastrelle del bagno – e senza lasciare aloni. Questa efficacia, però, dipende da una composizione chimica spesso molto complessa: alcuni prodotti arrivano a contenere fino a 11 sostanze diverse. In tutto, i laboratori della rivista 60 Millions de consommateurs hanno individuato 51 ingredienti nei 10 detergenti analizzati. Tra questi, anche sostanze potenzialmente tossiche. l test non ha valutato solo l’efficacia pulente, ma anche i rischi per la salute e l’ambiente attraverso un indice chiamato MĂ©nag’Score, basato su composizione e modalitĂ d’uso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Detergenti multiuso, i migliori e i bocciati. Male le super marche: i risultati del test

Detergenti multiuso: Aiax, General e Mastro Lindo bocciati dal test.