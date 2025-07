Perugia quattro nordafricani espulsi ingiustamente per terrorismo richiesto maxi-risarcimento da 2 mln € dopo archiviazione caso

Perugia fa nuovamente clamore: quattro cittadini nordafricani, ingiustamente espulsi per terrorismo nonostante il regolare permesso di soggiorno, hanno dovuto lasciare l’Italia lasciando familiari senza sostentamento. Ora, chiedono un maxi-risarcimento da 2 milioni 8364 euro, indignati per una giustizia che sembra averli traditi. Un caso che solleva importanti quesiti sulla tutela dei diritti e sulla trasparenza delle procedure. La vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo.

