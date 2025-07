Ostia massacrato di botte e abbondonato in un carrello della spesa

Un episodio di inaudita violenza scuote la città: un uomo è stato brutalmente massacrato di botte e abbandonato in un carrello della spesa. Trasportato d'urgenza in ospedale, i medici hanno riscontrato fratture multiple e ferite gravi, lasciando emergere un quadro inquietante che solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla tolleranza sociale. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo giustizia e risposte immediate.

L'uomo è stato portato in ospedale. I medici gli hanno riscontrato la frattura di una tibia e di una rotula, sommate a una serie di ferite gravi.

