Esplosione su petroliera nel Mediterraneo | squarciata in due

Un’esplosione devastante ha squarciato in due la petroliera “Vilamoura” nel cuore del Mediterraneo, lasciandola alla deriva tra tensioni e misteri. A bordo, una distruzione che solleva più domande che risposte, in un contesto segnato da incidenti sospetti e traffici illeciti. È il quinto episodio dell’anno, un inquietante filo rosso che mette in discussione sicurezza e stabilità nella regione. Ma cosa si nasconde dietro questa ennesima tragedia marittima?

A bordo della “Vilamoura”, una petroliera di 274 metri, è esploso qualcosa che ha squarciato due ponti e lo scafo, allagando la sala motori e lasciando la nave alla deriva nel Mediterraneo, a largo della Cirenaica libica. È il quinto episodio sospetto dall’inizio dell’anno, un inquietante filo rosso che lega incidenti navali, traffico illecito di greggio e tensioni geopolitiche internazionali. Ufficialmente, la Vilamoura, battente bandiera delle Isole Marshall, trasportava un milione di barili di greggio imbarcati a Zuetina, terminal libico. Nessuna fuoriuscita in mare è stata finora segnalata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Esplosione su petroliera nel Mediterraneo: squarciata in due

In questa notizia si parla di: mediterraneo - petroliera - esplosione - squarciata

Esplosione a bordo di una petroliera nel Mediterraneo, è il quinto caso sospetto: aveva fatto scalo in alcuni porti russi - Un'esplosione improvvisa a bordo di una petroliera nel Mediterraneo solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità delle rotte energetiche.

Il più grande sversamento di petrolio del Mediterraneo: il naufragio della MT Haven; Bomba sulla petroliera in Liguria, la pista degli attentatori ucraini; Esplosione su petroliera nel Mediterraneo: squarciata in due.

Esplosione di una petroliera nel Mediterraneo: è il quinto caso. Kiev: "È una "nave fantasma" russa" - La petroliera Vilamoura, per gli 007 ucraina "parte della flotta ombra di Mosca" viene rimorchiata in Grecia. Si legge su msn.com

Esplode petroliera greca carica di greggio nel Mediterraneo: era appena salpata da porto russo. E’ il quinto caso sospetto - Secondo funzionari e analisti greci, gli attacchi potrebbero essere legati a operazioni di sabotaggio cond ... Secondo msn.com