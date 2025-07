Tragedia sfiorata a Palermo si ribalta pullman con 21 bimbi | 4 feriti

Una tragedia sfiorata a Palermo: un pullman con 21 bambini si è ribaltato a causa di un guasto ai freni, fortunatamente senza conseguenze letali ma con quattro feriti leggeri. L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra genitori e autorità, sottolineando l'importanza della sicurezza nei trasporti scolastici. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale garantire controlli rigorosi per proteggere i più piccoli.

Un grave incidente a Palermo, dove un pulmino che trasportava 21 bambini si è ribaltato. La causa presumibile dell'incidente sarebbe un guasto ai freni, che ha portato il mezzo a coricarsi su un fianco. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

