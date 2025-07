Israele ministro degli Esteri Saar | dialogo con Ue su aiuti a Gaza

Durante una visita nei Paesi baltici, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha sottolineato il ruolo strategico di Israele per l'Europa e il mondo occidentale, aprendo un dialogo sui futuri aiuti umanitari a Gaza e sulla normalizzazione dei rapporti con i vicini. La sua dichiarazione rafforza l'importanza delle alleanze e delle collaborazioni in un contesto internazionale complesso e in evoluzione. L'Europa si trova ora di fronte a scelte cruciali per il suo ruolo globale.

Roma, 1 lug. (askanews) - Durante una visita di tre giorni nei Paesi baltici, il capo della diplomazia israeliana Gideon Saar ha definito Israele una "risorsa" per l'Europa e il mondo occidentale e ha parlato della potenziale cooperazione sulla situazione umanitaria a Gaza, nonchĂ© degli sforzi per ampliare la normalizzazione tra Israele e i suoi vicini. "Israele è un partner strategico per l'Europa", "una risorsa per l'Europa e il mondo occidentale in Medio Oriente", ha dichiarato Saar in una conferenza stampa congiunta con l'omologo lituano Kestutis Budrys. Il ministro degli Esteri israeliano ha inoltre dichiarato che gli attacchi israeliani e statunitensi hanno fatto arretrare il programma nucleare iraniano "di molti anni" e danneggiato missili "in grado di raggiungere l'Europa" e il rifornimento di droni iraniani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, ministro degli Esteri Saar: dialogo con Ue su aiuti a Gaza

