L'estate delle bestie si apre con un'occasione per riflettere sul nostro percorso nel mondo del wrestling. Prima di immergerci nelle emozioni di questa stagione, una piccola parentesi: da sempre, ho seguito principalmente i Major come WWE e AEW, sottovalutando spesso le Indy e i loro appassionati. Ora, però, è arrivato il momento di aprire gli occhi e riconoscere il valore di tutte le sfaccettature di questo sport.

Prima di incominciare questo blog è doverosa una piccola parentesi. Da quando ho iniziato a seguire il wrestling ho guardato solo major come WWE e AEW(anche TNA quando era considerata tale), insomma se devo proprio etichettarmi sono un Major guy e ciò goliardicamente mi ha portato spesso, se non quasi sempre, nel corso degli anni a sminuire le Indy, i wrestler delle Indy e soprattutto i fan delle Indy. Continuerò a farlo ma come finte scuse vorrei spendere 2 parole sull'ultimo evento della MLW, Summer of the Beasts. Per un neofita approcciarsi a show indipendenti è un continuo: "Quello lo conosco, è il tizio che si esibiva a 205live", "Quello al tavolo di commento una volta ha offerto la sua banana a Neville", "A lui CM Punk ha rubato la finisher", "Ha 28 anni ma ne dimostra 50, tale padre tale figlio" e "Lui era Commander Azeez per il principe nigeriano Apollo Crews".