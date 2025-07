La verità su Emanuela Orlandi è in due dossier custoditi in Vaticano so dove sono | parla il fratello Pietro

Nel cuore dei misteri italiani, la verità su Emanuela Orlandi potrebbe trovarsi nascosta in due dossier segreti custoditi nel Vaticano. Pietro Orlandi, fratello della giovane scomparsa, rivela di conoscere i luoghi dove si celano documenti fondamentali, tra cui uno intitolato proprio ‘Emanuela Orlandi’, conservato nello Ior. La chiave di un enigma lungo decenni potrebbe essere racchiusa in queste carte segrete, pronte a fare luce sulla scomparsa più oscura dell’Italia.

Tutta la verità su Emanuela Orlandi potrebbe essere scritta in delle carte, per questo, secretate. Ci sono due fascicoli che potrebbero fare luce su uno dei misteri più oscuri d'Italia. I dossier segreti Uno dei due dossier si intitolerebbe ' Emanuela Orlandi ' e sarebbe custodito in un archivio riservato dello Ior, la banca vaticana. "Ad averlo confidato e poi confermato – ha detto Pietro Orlandi – sono un prelato e un laico che non si conoscon o e quindi non possono aver concordato una versione comune. Il documento è depositato in una zona dell'archivio a cui hanno accesso pochissimi autorizzati ", ha specificato il fratello della cittadina scomparsa il 22 giugno del 1983 domenica scorsa nel corso di un incontro a Forte dei Marmi L'altro fascicolo è quello che dal 2013 è stato per un periodo sulla scrivania dell'allora Papa Ratzinge r come disse a Pietro Orlandi il maggiordomo di Benedetto XVI, Paolo Gabriele, coinvolto anche nella fuga di notizie "Vatileaks".