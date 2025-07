Jannik Sinner imbattibile nei derby | chi è stato l’ultimo italiano a batterlo e in che torneo

Jannik Sinner dimostra di essere una vera icona nei derby italiani, con un record impressionante di vittorie nette sul circuito ATP. La sua ultima impresa? Sconfiggere Luca Nardi a Wimbledon, confermando il suo dominio e la sua imbattibilità contro i connazionali. Ma chi è stato l’ultimo italiano a sfidarlo e batterlo in un torneo ufficiale? Scopriamo insieme questa storia affascinante che arricchisce il nostro panorama tennistico.

Jannik Sinner ha ribadito la propria implacabilitĂ nei derby disputati sul circuito maggiore (dunque soltanto gli incontri a livello ATP ed esclusivamnte nei tabelloni principali, escludendo di conseguenza i vari Challenger e le qualificazioni). Regolando Luca Nardi in tre set al primo turno di Wimbledon, il numero 1 del mondo ha firmato la quindicesima vittoria in altrettante sfide disputate contro i connazionali in giro per tutto il mondo. L’ultimo confronto risaliva allo scorso anno, quando ebbe la meglio su Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon quattro set e poi venne eliminato dal russo Daniil Medvedev ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner imbattibile nei derby: chi è stato l’ultimo italiano a batterlo e in che torneo

