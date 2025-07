Il Diavolo veste Prada 2 al via le riprese | da Streep a Hathaway chi torna e chi arriva nel cast

Prepariamoci a un nuovo capitolo glamour e irresistibile: il sequel di "Il Diavolo veste Prada" è ufficialmente in produzione! Con star del calibro di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci che tornano a incantare il pubblico, il film promette scintille. Tra ritorni attesi e nuove aggiunte al cast, l’attesa cresce. Resta con noi per scoprire tutte le novità su questa attesissima pellicola in uscita nel 2026.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nel sequel del cult del 2006 Il Diavolo veste Prada. Le riprese sono ufficialmente iniziate, mentre l’uscita del film è prevista per maggio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il ritorno nel mondo della moda e del glamour di "Il diavolo veste Prada" si fa sempre più vicino, con il cast originale confermato e l’aggiunta di un nome d’eccezione: Kenneth Branagh.

