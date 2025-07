Tsitsipas è devastato | Per come sto non ha senso competere Così la mia vita è un inferno

Il mondo del tennis ha assistito con sorpresa e preoccupazione alla partita di Tsitsipas, che ha dovuto lasciare Wimbledon tra dolori e frustrazione. La sua lotta contro un infortunio cronico, che non permette interventi, svela un lato vulnerabile di uno degli assi del circuito. Un dolore che va oltre il campo, coinvolgendo la sua determinazione e il suo futuro. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa battaglia silenziosa.

Il tennista greco, uscito di scena a Wimbledon perchĂ© costretto al ritiro da problemi fisici, confessa qual è il suo malessere. "Ci convivo da anni, è localizzato nella parte bassa della schiena. E non posso nemmeno operarmi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

