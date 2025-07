Torino is fantastic… anche per Sanremo!

Torino si conferma un punto di riferimento eccellente, anche per Sanremo. Giampaolo Rossi, AD della Rai, ha evidenziato che l’azienda può organizzare il Festival ovunque, lasciando intendere che le tradizioni sanremesi sono in discussione. Con nuovi accordi e maggiori introiti, il futuro dell’iconico evento potrebbe cambiare volto. La domanda ormai è: quanto durerà la fedeltà alle radici della musica italiana?

L’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, alla presentazione dei palinsesti è stato chiaro: “La Rai ha tutti gli strumenti a disposizione per fare un eventuale Festival da qualsiasi altra parte”. Una sorta di avvertimento al Comune di Sanremo, che dai nuovi accordi con l’azienda pubblica punta ad incassare più degli anni passati, a cominciare dall’affitto del Teatro Ariston, per l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana. Un titolo, questo, che potrebbe tornare utile per definire la kermesse canora fuori dalla città ligure. Fatto salvo il Festival di Sanremo 2026, molti sono i dubbi sulla location delle edizioni successive. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Torino is fantastic… anche per Sanremo!

