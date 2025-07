Ospedale di Palestrina eseguito un intervento chirurgico di elevata complessità in laparoscopia

Prosegue il potenziamento del Presidio Ospedaliero Coniugi Bernardini di Palestrina nell'ambito dello sviluppo della Rete Oncologica aziendale della ASL Roma 5. Un percorso che sta portando importanti risultati in termini di qualità e complessità dell'offerta chirurgica nel quadro delle terapie oncologiche multidisciplinari. Nei giorni scorsi, in particolare, l'Unità di Chirurgia generale ha portato a termine un intervento di estrema complessità: una resezione multiorgano per tumore del colon localmente avanzato, che ha comportato l'asportazione combinata e in blocco di quasi tutto il colon, di parte del pancreas, dello stomaco, del fegato e la milza.

