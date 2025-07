Meloni apre a 500mila stranieri Ma il decreto flussi è la copia del precedente | più irregolari che lavoro

Il nuovo decreto flussi apre le porte a 497 mila stranieri in Italia, un incremento rispetto al passato. Tuttavia, mantenendo le stesse regole del decreto precedente, il rischio di irregolarità e problemi si ripropone. Con la copertura del decreto 232, sembra che nulla sia cambiato davvero: cosa potrebbe andare storto in un sistema che si ripete senza innovazioni? La realtà …

Nuova legge, stesse regole: cosa mai potrà andare storto? Il Consiglio dei ministri ha appena partorito il nuovo decreto flussi per l’ingresso in Italia di 497 mila lavoratori stranieri nel triennio 2026-2028, con 230 mila unità per lavoro subordinato non stagionale e autonomo e 267 mila stagionali nei settori agricolo e turistico. Oltre ai numeri – il precedente decreto prevedeva 452mila quote -, nemmeno le regole sono cambiate e la realtà rischia di essere la stessa: a fronte di 38 mila visti di ingresso, nel 2023 sono stati rilasciati 9 mila permessi di soggiorno per lavoro, appena il 7,5 per cento delle 136 mila quote previste per quell’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni apre a 500mila stranieri. Ma il decreto flussi è la copia del precedente: più irregolari che lavoro

