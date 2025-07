Consenso informato a scuola | Lega approva Pd e M5S critici

Il dibattito sul consenso informato nelle scuole si fa sempre più acceso, tra approvazioni e critiche dei diversi schieramenti politici. La questione divide le forze parlamentari e accende il confronto pubblico su un tema delicato che riguarda direttamente genitori, insegnanti e studenti. Ma cosa comporta realmente questa proposta e quali sono le implicazioni per il mondo dell’istruzione? Scopriamolo insieme, analizzando pro e contro e le ragioni di ogni posizione.

Il dibattito sul consenso informato per i genitori riguardo a temi sensibili nelle scuole si infiamma in Parlamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: consenso - informato - scuola - lega

Operata dopo incidente, Giorgia muore a 26 anni. La famiglia denuncia: “Intervento senza consenso informato” - Una giovane vita spezzata in circostanze ancora da chiarire scuote l’opinione pubblica: Giorgia Marino, 26 anni, è deceduta pochi giorni dopo un intervento presso le Molinette di Torino, suscitando sospetti sulla legittimità del consenso.

Domani in Commissione Cultura della Camera inizierà l'esame del ddl Valditara sul consenso informato a scuola. Questi sono gli articoli più importanti del provvedimento, di cui sarò Relatore. I principi fondamentali sono: • educazione sessuale vietata alla ele Vai su Facebook

Educazione sessuale a scuola solo con il sì dei genitori, la maggioranza boccia le proposte dell’opposizione. PD e M5S: “Fatto grave”, Lega: “Argine alla deriva progressista” Vai su X

Consenso informato a scuola: Lega approva, Pd e M5S critici; SCUOLA, ORRICO (M5S): DA LEGA STRATEGIA VIGLIACCA CONTRO EDUCAZIONE AFFETTIV; Partono le audizioni sul consenso informato per l’educazione sessuo-affettiva.

Scuola: Sasso (Lega), sì a consenso informato. Per Pd e M5S famiglie sono ostacoli a disegno di estrema sinistra - “Per il Pd, se le famiglie italiane non gradiscono l'educazione sessuale per i propri figli di 6 anni, possono sempre ricorrere all'istruzione parentale. Lo riporta agenziastampaitalia.it

Partono le audizioni sul consenso informato per l’educazione sessuo-affettiva - affettiva e non solo, nelle scuole, mentre in Commissione cultura alle ore 14, inizierà il suo ite ... Come scrive tecnicadellascuola.it