Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio | i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice rosso

Una scena drammatica a Lavinio, dove due fratellini di 8 e 10 anni sono stati brutalmente aggrediti dal cane della nonna, finendo in ospedale in codice rosso. Mentre giocavano nel giardino, l'aggressione improvvisa ha sconvolto la tranquillità della famiglia. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, ma intanto la comunità si stringe attorno ai piccoli e alle loro famiglie. Un episodio che richiama l'attenzione sulla sicurezza degli animali domestici.

Stavano giocando nel giardino di casa della nonna quando sono stati aggrediti dal rottweiler della donna. E' accaduto a Lavinio, vicino Roma. I bambini, di 8 e 10 anni, sono stati trasportati con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna a Lavinio: i piccoli di 8 e 10 anni in ospedale in codice rosso

In questa notizia si parla di: aggrediti - rottweiler - nonna - lavinio

Fratellini di 8 e 10 anni azzannati dal rottweiler della nonna a Lavinio (Roma): sono gravissimi; Bimbi di 8 e 10 anni azzannati da un rottweiler, sono gravissimi: il cane è della nonna.

Due bambini azzannati dal rottweiler della nonna: sono in gravi condizioni - I due bimbi sono stati elitrasportati, in codice rosso, al Bambino Gesù. Secondo rainews.it

Rottweiler azzannano nonna e nipotino - Cronaca - ANSA - Una donna di 58 anni e il nipotino di due sono stati aggrediti dai tre cani di famiglia, Rottweiler, che hanno dilaniato un braccio della donna, in gravi condizioni, e ferito il piccolo al volto ... Lo riporta ansa.it