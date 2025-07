Qualità dell’aria a Parco Leonardo | primi risultati nella norma proseguono le analisi

Dopo le recenti segnalazioni di incendi di rifiuti a Parco Leonardo, il Comune di Fiumicino ha avviato un monitoraggio straordinario della qualità dell’aria, affidato ad ARPA Lazio. I primi risultati, ancora in fase di analisi, indicano che le concentrazioni di inquinanti sono attualmente entro i limiti di sicurezza previsti dalle normative internazionali. Un passo importante per garantire la salute dei cittadini e l’ambiente, ma il monitoraggio prosegue per assicurare una piena tranquillità nella zona.

A seguito delle numerose segnalazioni relative a roghi di rifiuti nella zona di Parco Leonardo, il Comune di Fiumicino ha richiesto ad ARPA Lazio un monitoraggio straordinario della qualità dell'aria con campionamento di 24 ore in via Copenaghen. Dai primi risultati comunicati da ARPA, le concentrazioni di sostanze inquinanti risultano al momento entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle normative internazionali. In particolare, la concentrazione di diossine rilevata è pari a 0,3 pgm³, valore che rientra nei parametri di tolleranza indicati nelle Air Quality Guidelines for Europe 2000 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

