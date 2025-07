Supercoppa Italiana ecco le date ma dubbi sul luogo | l’annuncio di Simonelli

La Supercoppa Italiana si avvicina, con date ufficiali annunciate dal presidente della Serie A Simonelli. Tuttavia, restano ancora dubbi sul luogo che ospiterà questa prestigiosa sfida, alimentando l’attesa tra appassionati e addetti ai lavori. Mentre si avvicina la conclusione dell’attuale stagione, l’attenzione si sposta già verso le prossime imprese del calcio italiano. L’attesa cresce: dove si svolgerà la prossima Supercoppa? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

Ufficiali le date della prossima Supercoppa Italiana. L’annuncio arriva dal presidente della Serie A Simonelli, ma ci sono dubbi sul luogo. La stagione calcistica non è ancora terminata, ma come di consueto è già tempo di pensare a quella che arriverà . L’annata attuale, infatti, terminerà ufficialmente il 13 luglio, quando si disputerà la finale della nuova edizione del Mondiale per Club. Dopo il torneo, si ripartirà solo a fine agosto, con la Serie A 20252026. Con il calendario già noto e le prima date ufficializzate – almeno per quanto riguarda il campionato -, restava da capire quando andrà in campo la Supercoppa Italiana, torneo di cui il Milan è detentrice. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Supercoppa Italiana, ecco le date ma dubbi sul luogo: l’annuncio di Simonelli

In questa notizia si parla di: supercoppa - italiana - date - dubbi

Inter, altro traguardo. C’è la qualificazione alla Supercoppa Italiana 2026! - L'Inter festeggia un'importante vittoria contro il Torino, chiudendo la partita con un 2-0 che garantisce la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.

Sucic non ha mai avuto dubbi e sogna già il derby ? Il centrocampista croato si è raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha ammesso di aver ricevuto l’interesse anche di altri club italiani. La sua volontà però non è mai stata in dubbio: per Pe Vai su Facebook

Serie A 25/26, dubbi sulla data di partenza: incognita Supercoppa italiana; Supercoppa Italiana 2025: le date e i dubbi sulla formula; Supercoppa italiana, definiti gli accoppiamenti per l'edizione 2025/2026: il tabellone.

Supercoppa Italiana 2025, ufficiali le date: si giocherà in Arabia dal 17 al 22 dicembre - Il presidente della Lega Simonelli: "Non sappiamo ancora dove, se a Riad o a Gedda. Secondo calciolecce.it

Supercoppa italiana, ufficiali le date: si gioca in Arabia dal 18 al 22 - Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Jeddah. Come scrive msn.com