Anziano fungaiolo disperso per ore localizzato e salvato grazie geolocalizzazione dello smartphone

La scoperta di un anziano fungaiolo disperso nei boschi di Ortanella dimostra ancora una volta quanto la tecnologia possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Grazie alla geolocalizzazione dello smartphone, i soccorritori sono riusciti a localizzarlo e salvarlo dopo ore di angosciante attesa. Questa vicenda sottolinea l’importanza di strumenti innovativi per proteggerci e garantire la sicurezza dei nostri cari. Lo...

Esino Lario (Lecco), 1 luglio 2025 - Non rispondeva al telefono, alla posizione indicata con WhatsApp non c'era e non si sapeva dove fosse. Questa mattina i soccorritori sono stati allettati per un cercatore di funghi di settant'anni disperso nei boschi di Ortanella, a monte di Esino Lario. Era in giro da prima dell'alba e non era tornato a casa all'orario stabilito. I familiari hanno provato a contattarlo per telefono ma lui non rispondeva. Lo hanno cercato tramite la localizzazione dello smartphone, ma dove indicato non si trovava, come se continuasse a vagare senza meta. Il timore è stato che potesse fare la stessa fine di Marco Panzeri, il cuoco di 33 anni di Valgreghentino, oppure di Sergio Radaelli, il 55enne di Arosio, pure loro fungaioli come lu,i morti entrambi a distanza di una settimana l'uno dall'altro nei boschi di Crandola Valsassina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziano fungaiolo disperso per ore localizzato e salvato grazie geolocalizzazione dello smartphone

