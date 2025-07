Violenza furti e rapine | discoteca di Desenzano del Garda chiusa per 20 giorni

La vivace vita notturna di Desenzano del Garda si ferma temporaneamente: l’Art Club Disco è stata chiusa per 20 giorni dal Questore, a causa di episodi di violenza, furti e rapine che hanno minato la sicurezza pubblica. Un provvedimento deciso dopo accurate verifiche e un esposto dei residenti, stanchi di vivere in un contesto di crescente insicurezza. La domanda ora è: come potrà tornare la serenità tra le strade di questa affascinante località?

Desenzano del Garda (Brescia) – L’ Art Club Disco è stata chiusa per 20 giorni su decisione del Questore di Brescia Paolo Sartori. Il provvedimento giunge poiché la Polizia ha ravvisato gravi problematiche per l’ ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. La decisione, non prima delle dovute verifiche, è arrivata anche in seguito a un esposto dei residenti della zona, esasperati per il contesto di insicurezza diffusa e di qualità della vita che ritengono compromessa a causa del “comportamento tutt’altro che civile tenuto dagli avventori”. Lo scorso 24 dicembre, la discoteca è stato teatro del tentato omicidio nei confronti di un ragazzo 24enne avvenuto, come hanno scoperto i carabinieri, per motivi connessi ad un violento litigio avvenuto all’interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it