Inter il post di Calhanoglu diventa un caso | la risposta di Thuram

L’ultimo post di Calhanoglu scatena un vero e proprio caso all’interno dell’Inter, attirando immediatamente la risposta di Thuram. In un momento delicato per il club, tra le parole di Lautaro Martinez e le tensioni post-eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, le emozioni sono alle stelle. La piazza nerazzurra si interroga: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? L’Inter, il post di ...

Momento delicato nel club, dalle parole di Lautaro Martinez alla risposta del centrocampista: batte un colpo anche l’attaccante Lascia tanta amarezza, in casa Inter, l’eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense, una sconfitta dolorosa e inattesa per i nerazzurri. Ma soprattutto, lascia notevoli strascichi polemici, fin dal fischio finale, rendendo le ore subito dopo il ko con i brasiliani altamente elettriche. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Hanno lasciato il segno le parole di Lautaro Martinez a fine gara e quelle successive di Marotta, che hanno messo nel mirino su tutti Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, il post di Calhanoglu diventa un caso: la risposta di Thuram

In questa notizia si parla di: inter - risposta - post - calhanoglu

David Inter, Pedullà rivela: «Proposta fatta al Lille! Ecco la risposta del club francese…» - Alfredo Pedullà svela interessanti dettagli sulla proposta dell’Inter per Jonathan David, attaccante del Lille.

Questa la risposta di #Calhanoglu alle parole di #Lautaro e #Marotta. Diverse frecciatine e futuro (come da lui stesso dichiarato) da vedere. ? #Inter Vai su X

Inter, dopo lo sfogo di Lautaro arriva la risposta della moglie di Calhanoglu ? Clima teso in casa Inter. Capitan Lautaro ha preso la parola dopo la sconfitta dell’Inter con il Fluminense e ha puntato il dito contro Calhanoglu: “Chi non vuole stare qui se ne de Vai su Facebook

Caos Inter, Calhanoglu risponde a Lautaro e Marotta: «Parole che dividono»; Calhanoglu, risposta (con critica) a Lautaro: Non ho mai tradito l'Inter; Inter, Calhanoglu al contrattacco sui social: lezione in tre lingue a Lautaro sull’essere leader.

Inter, il post di Calhanoglu diventa un caso: la risposta di Thuram - Il post pubblicato sui social dal giocatore dell'Inter destinato a generare polemiche, ecco la replica dell'attaccante francese ... Scrive calciomercato.it

Inter, Calhanoglu al contrattacco sui social: lezione in tre lingue a Lautaro sull’essere leader - Dopo le accuse di Lautaro in seguito alla sconfitta dell'Inter col Fluminense puntuale arriva la replica di Calhanoglu che critica l'argentino per il modo in cui svolge il ruolo di capitano ... Come scrive sport.virgilio.it