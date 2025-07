Supercoppa Italiana tutte le novità | cosa cambia per il Napoli

La Supercoppa Italiana si rinnova, portando novità e sfide entusiasmanti per il Napoli. Con le nuove date in Arabia, gli azzurri devono affrontare non solo aspetti economici e di mercato, ma anche un intenso impegno fisico nella prossima stagione. La società lavora incessantemente per rafforzare la rosa, in vista di quattro competizioni che promettono emozioni senza sosta. Scopriamo insieme cosa cambierà per il Napoli in questa avventura tutta da vivere.

Rivelate le date della prossima competizione che si svolgerà in Arabia: ecco cosa comporta agli azzurri Il Napoli non solo deve fare i conti con il lato economico dell’attuale calciomercato, ma deve iniziare a pensare anche allo sforzo fisico che dovrà proferire nella prossima stagione. Per questo la società è in continuo movimento per completare la rosa visti i tanti impegni in calendario. Gli azzurri infatti saranno protagonisti in ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio quest’ultima ha rivelato, tramite Ezio Simoncelli, presidente della Lega Serie A, quali saranno le date in cui si svolgerà il torneo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Supercoppa Italiana, tutte le novità: cosa cambia per il Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - cosa - supercoppa - italiana

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Supercoppa Italiana, decise le date: 18-19 dicembre le semifinali (Napoli-Milan, Bologna-Inter) 22 dicembre la finale Sede: Riad o Gedda Vai su X

Napoli-Milan Bologna-Inter Queste le semifinali della Supercoppa Italiana. Da stabilire ancora chi dovrà giocare il 17 o il 18 dicembre. Vai su Facebook

Supercoppa italiana 2025/26, ecco il tabellone; Supercoppa Italiana 2025: sarà Napoli-Milan, definito già il tabellone; Napoli-Inter, Gordan Pandev: «Con il Var avremmo vinto la Supercoppa 2012».