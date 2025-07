Il Monza cambia proprietà ufficiale la cessione al fondo Beckett Layne Ventures

Il Monza, club storico recentemente retrocesso in Serie B, cambia volto con una svolta importante: la cessione del 100% delle sue quote a Beckett Layne Ventures. Fininvest e BLV hanno annunciato ufficialmente l’accordo, segnando un nuovo capitolo nella storia del club. La partnership promette di rilanciare le sorti del Monza, puntando a una rinascita che coinvolge tifosi e appassionati. Ma quali saranno le prossime mosse nel percorso di questa trasformazione?

Il Monza, club appena retrocesso in Serie B, cambia proprietà. “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver sottoscritto, in data odierna, un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’ AC Monza a favore di BLV”, si legge in una nota di Fininvest che certifica le voci circolate nei giorni scorsi. “L’operazione prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua – prosegue il comunicato – Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it