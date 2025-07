La Juve che affronterà il Real è la più limitata del nuovo secolo ma Yildiz è capace di tutto El Paìs

Stasera, la Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, un match che mette alla prova la determinazione dei bianconeri. Dopo una fase difficile, Tudor ripone le sue speranze in Kenan Yildiz, il giovane talento capace di tutto. Riuscirà il promettente attaccante a brillare e portare la squadra oltre le sfide più dure? La risposta potrebbe riscrivere il futuro della Vecchia Signora.

La Juventus stasera affronta il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Una gara che rischia di essere una via crucis per i bianconeri, soprattutto a vedere la loro uscita contro il Manchester City. Le speranze di Tudor sono riposte in Kenan Yildiz, come scritto da questo articolo di El Pais. La Juve si affida alle lune di Yildiz per battere il Real. “La Juve che oggi affronterà il Madrid a Miami è la più limitata del nuovo secolo. Nella rosa spicca Kenan Yildiz, un bene instabile. «So che in questo Mondiale sono sotto i riflettori ma non mi interessa. Penso alla squadra», ha detto qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it