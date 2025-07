Chi è Guillermo Busceni il nuovo chef di uno dei migliori ristoranti di Genova

Scopri il talento di Guillermo Busceni, il nuovo chef del rinomato ristorante San Giorgio di Genova. Con oltre quarant’anni di esperienza e una passione senza confini, Busceni porta freschezza e innovazione nel cuore di uno dei luoghi più prestigiosi della città. Un connubio perfetto di tradizione e modernità che promette di sorprendere ogni palato: il futuro della gastronomia genovese inizia ora, e il suo nome è Guillermo Busceni.

Con oltre quattro decenni di onorata attività alle spalle, il San Giorgio non smette di rinnovarsi. E apre le porte ai giovani.

Genova, il ristorante San Giorgio lancia due sfide: nuovo chef e menù scontato per gli under 40.

